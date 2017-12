Alex custa US$ 7 milhões para a Europa Cinco clubes europeus estão de olho no zagueiro santista Alex. Se algum deles aceitar pagar US$ 7 milhões, levará o jogador em janeiro. Giuliano Bertolucci, procurador de Alex, conta quem já entrou em contato com ele. "Bayer Leverkusen, Hamburgo e Milan falaram comigo. Um empresário italiano me ligou para dizer que a Lazio tem interesse. E também estou sabendo que nos próximos dias alguém da Inter vai entrar em contato comigo para falar sobre o Alex." Bertolucci descarta a possibilidade de fazer negócio com a Lazio. "Eles não têm dinheiro." O procurador é dono de 50% dos direitos federativos do zagueiro - a outra metade pertence ao Santos. Ele também tinha metade dos direitos federativos de Luisão, o zagueiro que o Cruzeiro vendeu ao Benfica por US$ 5 milhões. "O Alex vale mais porque o mercado deu uma melhorada e também porque os clubes que estão interessados nele têm mais poder econômico que o Benfica. O porte do clube interessado conta muito na definição do preço."