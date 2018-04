Alex define seu futuro nesta 2ª feira O meia Alex diz que tem pressa para acertar com um clube brasileiro para a próxima temporada e, mais do que nunca, está próximo do Corinthians. O jogador acredita que definirá ainda nesta segunda-feira onde vai atuar nos próximos seis meses. O meia afirma que, apesar de ter propostas para jogar em clubes italianos, quer jogar em um grande clube brasileiro para ter chances de ser convocado para a seleção brasileira e disputar a Copa do Mundo. A transferência de Alex para o Palmeiras está difícil. No sábado, o jogador colocou o diretor de futebol Sebastião Lapola em situação difícil, desmentido a afirmação do dirigente de que ele havia se comprometido a entrar em contato assim que chegasse ao Brasil após acordo com o Parma. Além disso, o meia afirmou ter tido um contato com a diretoria palmeirense antes da viagem para a Itália quando recebeu uma proposta financeira, sem direito a contra-proposta, que não lhe interessava. Com isso, confirmam-se as declarações do vice-presidente de futebol do Corinthians, Antônio Roque Citadini. O dirigente não negou o interesse no jogador, mas, ao mesmo tempo, tem afirmado que não pretende atravessar qualquer negociação entre Alex e o Palmeiras. O atacante chileno Santiago, conhecido como "El Tanque", deverá ser apresentado como novo reforço do Corinthians nesta terça-feira.