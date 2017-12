Alex desabafa: ´Queriam acabar comigo´ Alex termina o primeiro turno do Campeonato Brasileiro considerado por muitos como o melhor jogador do Brasil. Voltar a ter o seu futebol reconhecido é uma alegria enorme, que não esconde a revolta com as críticas que sofreu. ?Passei dois anos sendo execrado. Jornalistas queriam acabar comigo, fizeram de tudo para me deixar por baixo, me colocaram apelidos ridículos. Sofri muito?, desabafa. Leia mais no Jornal da Tarde