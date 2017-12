Alex deve continuar no Cruzeiro Alex, de 26 anos, está tranqüilo. Depois de ser considerado o destaque do Campeonato Brasileiro, o jogador examina as propostas. O Cruzeiro apresentou a sua nesta quarta-feira: um contrato de seis meses, renovável por mais seis caso não se transfira para a Europa. Zezé Perrella, vice-presidente do clube mineiro, assegura ser um dos melhores contratos dentro da realidade do País e bem próximo do que pretende o atleta. Nesta quarta-feira, Alex passou por São Paulo, onde deu uma entrevista coletiva, motivada pelo grande número de solicitações por parte da imprensa paulista, segundo seu assessor Acaz Fellegger. Alex confirmou que sua prioridade é continuar no Cruzeiro. "Pelos seus torcedores, pela estrutura, pelo grupo formado por jogadores maravilhosos", justificou o meia, que definiu 2003 como o melhor ano de sua vida esportiva. "Nunca apresentei um rendimento tão bom. Fiz boas temporadas no Coritiba e no Palmeiras, mas nada que se compare a este ano", afirmou. Os números comprovam: fez 63 partidas e anotou 39 gols (23 no Campeonato Brasileiro). Fez 40 assistências. Foi convocado 6 vezes para a seleção. E igualou um recorde de Ronaldo: cinco gols em único jogo pelo Cruzeiro (contra o Bahia, na última rodada). Além do fato de ter conquistado seu primeiro título brasileiro. O bom futebol tem várias causas. Uma delas é o fim dos problemas judiciais com o Parma, que o havia contratado junto ao Palmeiras em 2000, mas nunca o aproveitou. "Esse problema me atrapalhou por dois anos. Sem ele, pude me concentrar só no futebol", disse o meia, que também se considera mais maduro e melhor preparado para suportar as pressões da torcida e da imprensa. Outro motivo é o técnico Vanderlei Luxemburgo. "Ele é o treinador que mais me conhece como jogador e consegue esconder os meus defeitos. Desse modo, as minhas qualidades aparecem mais para o time", explicou. Alex ainda sonha em jogar no futebol europeu e é franco em qual país gostaria de jogar: "Espanha". Mas está mais precavido. O jogador e seu empresário estudam a opção de ir para a Europa no meio do ano, quando se inicia a temporada - geralmente times que contratam agora não fazem um bom campeonato e buscam ?salvadores?. Há outros fatores também: sua mulher está grávida - espera o primeiro filho do casal - e a ótima adaptação ao futebol mineiro. "Pelo que sei, o Cruzeiro vai montar uma equipe competitiva. Trazer bons reforços. Tem a Libertadores...", enumerou. Nesta quinta-feira, Alex deve anunciar se aceita a proposta do Cruzeiro. Pelo jeito, a torcida do campeão brasileiro pode ficar tranqüila.