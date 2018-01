Alex Dias acerta com o Vasco por 1 ano A diretoria do Vasco confirmou hoje a contratação do atacante Alex Dias, do Cruzeiro, vice-artilheiro do último Campeonato Brasileiro com 22 gols atuando pelo Goiás. O jogador vem para o time de São Januário numa troca pelo goleiro Fábio, que já tinha manifestado o desejo de deixar o clube carioca e chegou, inclusive, a entrar na Justiça contra o Vasco. Para contratar Alex Dias por um ano, com possibilidade de renovação por mais um ano, o Vasco cedeu 40% do passe do goleiro Fábio ao Cruzeiro. "Terminou a novela. O Alex preferiu ficar no Brasil e atuar por um time do Rio. E sonha em fazer dupla de ataque com Romário", afirmou o empresário do atacante, João Rodrigues.