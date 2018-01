Alex Dias chega sonhando com Romário O atacante Alex Dias, até o momento o principal reforço do Vasco, se apresentou entusiasmado com o novo clube. Vice-atilheiro do Campeonato Brasileiro de 2004, com 22 gols, ao atuar pelo Goiás, o jogador destacou o orgulho por estar no futebol do Rio e prometeu não decepcionar os torcedores. "Espero brilhar aqui no Rio. É um orgulho grande vir para o Vasco e vou corresponder às expectativas", disse Alex Dias, que assinou contrato por dois anos com o clube carioca. "Estou confiante e espero marcar muitos gols. E também acho que somos favoritos ao título do Estadual." Sobre a possibilidade de formar dupla de ataque com o artilheiro Romário, Alex Dias foi incisivo: "é o sonho de qualquer jogador". A vinda do atleta para o Vasco só foi possível após um troca-troca envolvendo o goleiro Fábio. E, após a apresentação de Alex Dias, o presidente do Vasco, Eurico Miranda, almoçou com o atacante Marques, que tem contrato com o Nagoya, do Japão, até maio. Ao final do encontro, o jogador explicou que também está negociando com o Atlético-MG e só voltaria ao Brasil ao final do compromisso com o clube japonês.