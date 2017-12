Alex Dias cria mal-estar com Eurico O presidente do Vasco, Eurico Miranda, condenou as supostas declarações do atacante Alex Dias de que o time carioca não possui uma equipe competitiva. O dirigente destacou que no clube os jogadores não têm o direito de cobrar e sobre o atacante foi incisivo. ?Ele deveria é estar agradecido?. O mal-estar entre Alex Dias e o presidente do Vasco começou porque o atacante teria dito em Goiânia, onde se recupera de uma contusão, que deseja ter jogadores mais competitivos no grupo para a temporada de 2006. Ele ainda teria dito explicitamente que a equipe tem um baixo nível técnico, irritando ainda mais o dirigente. ?Desconheço que o Alex Dias tenha falado isso. Mas, ninguém me faz qualquer tipo de cobrança neste sentido. Ele tem que ser é agradecido ao Vasco porque vai ficar três meses parado e receber?, disse Eurico Miranda. ?Ele vai jogar no time que o Vasco vai montar. O jogador no Vasco não cobra. Só pode cobrar salários e eles estão em dia?. Para o presidente do Vasco, Alex Dias deveria mostrar mais gratidão ao Vasco porque, além de continuar recebendo, ganhou maior projeção ao atuar pela equipe carioca.