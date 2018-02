Alex Dias desfalca Goiás em Curitiba Sem o artilheiro Alex Dias, suspenso, o time do Goiás enfrenta o Coritiba neste domingo, às 16 horas, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba. O meia Rodrigo Tabata vai substituir o artilheiro do time (21 gols). O técnico Celso Roth manterá o mesmo esquema de jogo mas terá, ainda, outros dois desfalques: O zagueiro André Dias e o atacante Leandro estão suspensos e serão substituídos por Cléber e Somália, respectivamente. Sem chances de conquistar vaga na Copa Libertadores da América e sem maiores pretensões no campeonato, o Goiás entra em campo como franco-atirador. "Tudo o que estamos querendo agora é somar mais pontos, se possível", disse o volante Josué. O time é o sexto colocado na classificação, com 69 pontos.