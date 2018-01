Alex Dias é cobrado no Vasco À exceção de Romário, todos no Vasco são cobrados. Nesta sexta, o técnico Renato Gaúcho quis saber do atacante Alex Dias a razão pelo excesso de individualismo demonstrado no clássico contra o Botafogo, na quarta-feira, no Rio. O artilheiro do Campeonato Brasileiro, ao lado de Marcinho, do Palmeiras, e Róbson, do Paysandu, com 14 gols, desabafou. ?Perdi alguns gols, mas não sou egoísta nem fominha. Não canso de repetir que só vou pensar na artilharia mais para o final do campeonato?, declarou Alex Dias, que participou de todas as partidas do Vasco (42) na temporada e fez 26 gols. ?Estou aqui para ajudar o time e só penso nisso. Vou melhorar, mas assumo que errei.?