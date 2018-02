Alex Dias é o destaque no primeiro coletivo do Fluminense Depois de contratar mais de dez jogadores, o Fluminense realizou nesta quarta-feira o primeiro coletivo de 2007 e os titulares venceram por 4 a 2, na Granja Comary, em Teresópolis, região serrana do Rio de Janeiro, local da pré-temporada. O destaque da movimentação foi o atacante Alex Dias, ex-São Paulo, que marcou dois gols. O técnico Paulo César Gusmão armou o time na formação tática 4-4-2. Os escolhidos para iniciar o treino entre os titulares foram: Ricardo Berna; Carlinhos, Renato Silva, Luiz Alberto e Júnior César; Fabinho, Arouca, Cícero e Thiago Neves; Alex Dias e Soares. Deste grupo, somente o goleiro Ricardo Berna e o volante Arouca estavam no time de 2006. Além dos gols de Alex Dias, Arouca e Cícero marcaram para os titulares - Thiaguinho e Lenny, atletas revelados nas Laranjeiras descontaram para os reservas. Ao final do coletivo, o comandante da equipe das Laranjeiras elogiou o desempenho do time. "Foi muito bom e eu deixei fluir bastante o jogo para ver a participação dos atletas, que pela primeira vez estão tendo um contato. Posso mudar o esquema em cima de uma situação ou uma eventualidade que pode obrigar o treinador a modificar o esquema tático", analisou PC Gusmão. No domingo, o Fluminense realiza o primeiro amistoso da temporada contra a seleção de Teresópolis, às 10 horas, na Granja Comary. A estréia no Estadual do Rio acontece contra o Friburguense, no dia 24 de janeiro, no Estádio do Maracanã, pelo Grupo B da Taça Guanabara.