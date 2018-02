Alex Dias ficará de fora por um mês O atacante Alex Dias, vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 19 gols, vai desfalcar o Vasco por aproximadamente um mês. Ele sofreu estiramento na coxa esquerda durante a derrota da equipe cruzmaltina para o Santos, na última quarta-feira, e somente deve voltar a atuar nas duas últimas rodadas do Nacional, o que deixou o técnico Renato Gaúcho tenso. O Vasco luta para não ser rebaixado e entrará em campo nos próximos seis jogos sem a sua referência no ataque. Romário, por exemplo, já ressaltou várias vezes a importância de Alex Dias para o bom rendimento da equipe. De muletas, o vice-artilheiro do Brasileiro estava desolado. Ele, inclusive, chegou a chorar. ?Nunca passei por isso na minha carreira. Logo no momento em que estou bem, ajudando o Vasco, me machuco. Estou triste e vou levar a sério o tratamento para reforçar a equipe o mais rápido possível?, declarou Alex Dias.