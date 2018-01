Alex Dias foi sondado pelo Corinthians O atacante Alex Dias confirmou nesta terça-feira que seu empresário, João Rodrigues, o Cocá, recebeu há poucos dias sondagem da diretoria do Corinthians, que demonstrou interesse em contratá-lo. O jogador, no entanto, tem contrato com o Vasco até 2007 e só deixa o clube carioca caso seja pago R$ 10 milhões pela sua multa rescisória. ?Até agora não há nada de concreto, por enquanto. Estou feliz, espero continuar no Vasco, mas sabe como é vida de jogador, né??, declarou Alex Dias, de 33 anos e que fez 30 gols em 2005. Ele acha que a empresa parceira do Corinthians, a MSI, tem condições de tirá-lo de São Januário. ?Eles investiram tanto neste ano e, pelo visto, estão dispostos a reforçar a equipe com outros craques em 2006?.