Alex Dias joga com medo do 3º amarelo Alex Dias, artilheiro do Campeonato Brasileiro com 14 gols, corre o risco de desfalcar o Vasco caso seja punido com mais um cartão amarelo. Por isso, o técnico Renato Gaúcho vem lhe pedindo que tome cuidado durante os jogos: evite fazer faltas bobas ou reclamar do juiz. Até agora, a precaução vem dando certo. Mas o jogador sabe que não há como escapar da suspensão até o fim da competição. "Uma hora vai acontecer, não tem jeito. Não sou de levar muitos cartões nem de ser expulso, mas isso faz parte do futebol", declarou Alex Dias, que atuou em todas partidas do Vasco na temporada. O principal destaque da equipe cruzmaltina mandou um recado aos torcedores, que tanto o apóiam. "O time sabe jogar sem a minha presença".