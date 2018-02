Alex Dias marca dois e Vasco ganha Com dois gols do atacante Alex Dias, o Vasco conquistou uma vitória importante na sua luta para obter a classificação às semifinais da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. O time vascaíno derrotou o Americano, por 2 a 0, em São Januário, contando com muita sorte. Depois de um primeiro tempo muito ruim e atuando grande parte da partida com um jogador a menos, o resultado foi bastante comemorado pelos atletas e pelo técnico Joel Santana. Assim como aconteceu na partida de sábado entre Flamengo e Friburguense, os jogadores de Vasco e Americano homenagearam o engenheiro João José de Vasconcellos Jr., seqüestrado no Iraque no dia 19 de janeiro. Eles entraram em campo com uma camisa contendo a foto do brasileiro e a palavra liberdade escrita em português e em árabe. E faixas clamavam pela libertação do engenheiro. O jogo atrasou cinco minutos porque o árbitro Edílson Soares da Silva teve de mandar aumentar a área técnica do Americano, que estava mais longe da linha de fundo em relação a área do Vasco. Durante os primeiros 15 minutos, funcionários de São Januário ficaram pintando o gramado para aumentar o espaço de trabalho do técnico Rubens Filho. Em campo, o Vasco "fez o pior primeiro tempo nesta temporada" na opinião do atacante Romário, que voltava ao time recuperado de contusão. O Americano pressionou o adversário desde o início e sempre esteve mais próximo de abrir o placar. A equipe vascaína errava muitos passes e atacava na base de chutões. Romário chegou a reclamar dos companheiros por causa disso. O Americano poderia ter deixado o primeiro tempo com uma boa vantagem no marcador. O zagueiro Ciro cabeceou uma bola na trave aos 11 minutos. Aos 25, o lateral-esquerdo Jean resolveu colaborar com o adversário e foi expulso ao dar um carrinho violento em Butti. O time de Campos, então, passou a explorar aquela faixa de campo e criou boas oportunidades. Em finalização de Leandro Sena, Cássio deu rebote, mas Butti desperdiçou. No segundo tempo, o técnico Joel Santana fez modificações na equipe. Ele arrumou a lateral-esquerda com a entrada de Diego e colocou Marco Brito no ataque ao lado de Alex Dias e Romário. Logo aos 30 segundos, Alex Dias recebeu dentro da área e abriu o placar. Com o vantagem, o Vasco recuou e o Americano passou a pressionar o adversário. Até que, aos 28 minutos, Alex Dias marcou seu quinto gol na competição. Aos 36, Índio foi expulso e eliminou qualquer chance de reação da equipe de Campos. Outro jogo - A Portuguesa derrotou o Olaria, por 1 a 0, na Rua Bariri e deixou a lanterna geral do Campeonato Carioca. A última posição ficou com o Olaria. O time que terminar a competição em último no geral será rebaixado.