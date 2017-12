Alex Dias não jogará domingo pelo Vasco O atacante Alex Dias não reforçará o Vasco no jogo contra o Paraná, neste domingo, em São Januário. Ele ainda não se recuperou totalmente de uma contusão na coxa direita e será poupado por ordem dos médicos do clube, temerosos também quanto à condição física do atleta. A notícia o deixou um tanto frustrado. Ele queria ajudar o clube a se classificar para a Copa Sul-Americana, mesmo sabendo que a missão é muito difícil. Segundo os matemáticos, o Vasco tem 1% de possibilidade de conquistar uma vaga na competição internacional. ?Entrar em campo seria o melhor presente de Natal?, chegou a declarar Alex Dias, que não atua há mais de um mês. Mesmo assim, ele tem dois gols a menos que Róbson, do Paysandu, artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 21. Alex, agora, torce para que seu companheiro Romário, autor de 20 gols, seja o maior goleador deste Nacional. ?Também pretendia ajudar o Romário a fazer pelo menos mais um gol. Vou ficar na torcida?.