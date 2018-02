Alex Dias pode acertar seu retorno ao Vasco

Com sua saída do Fluminense praticamente definida, o atacante Alex Dias, de 35 anos, busca uma reaproximação com o Vasco, clube no qual se destacou em 2005. Apesar da fraca temporada nas Laranjeiras, conta a favor de Alex sua amizade com Romário, centroavante e técnico cruzmaltino. As especulações a respeito de Edmundo continuam, mas por enquanto não passam disso: especulações. O jogador já manifestou vontade em retornar para encerrar a carreira no clube, a despeito de sua relação ruim com Romário, mas a diretoria do Vasco em nenhum momento comentou sobre a possibilidade. Sem conquistar um título desde 2003 e sem dinheiro para grandes contratações, a prioridade vascaína para 2008 será o Campeonato Carioca, para que Romário encerre a carreira de jogador com um título.