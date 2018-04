Alex Dias quer disparar na artilharia O atacante Alex Dias, do Goiás, terá amanhã, às 18 horas, em Porto Alegre, contra o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro, mais uma oportunidade para tentar aumentar a diferença que o separa de Robinho, o segundo colocado na artilharia da competição. O jogador goiano marcou até agora 19 gols, enquanto o santista está com 15. Alex Dias não esconde que a sua pretensão é superar Dimba, o maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro, com 31 gols, marcados em 2003 pelo próprio Goiás. "Já fiz mais gols que o Bebeto (18), se fizer 20 igualo a marca do Edmar, mas antes do Dimba, ainda tenho que superar o Edmundo (29 gols, em 97). Estou otimista porque o Goiás vive um momento interessante e a minha fase é muito boa." O time dirigido por Celso Roth está embalado pelo aproveitamento de 100% no returno. No último jogo, goleou a Ponte Preta (5x0). Contra o Grêmio, Jorge Mutt foi confirmado no meio-campo e Rodrigo Tabata fica no banco. O time ocupa a 4a. posição, com 45 pontos ganhos e o ataque já marcou 53 gols.