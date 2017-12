Alex Dias se reapresenta ao Vasco Disposto a estar em campo contra o Paraná, no domingo, pela última rodada do Campeonato Brasileiro, o atacante Alex Dias, do Vasco, voltou nesta segunda ao Rio e se apresentou ao vice-presidente médico do clube Pedro Valente. O atleta estava em Goiás se recuperando de uma contusão no músculo adutor da coxa esquerda, sofrida no dia 26 de outubro na derrota por 3 a 1 para o Santos. "Após o exame clínico realizado, constatamos que o estado dele é muito bom. Vamos, agora, fazer uma ressonância magnética para ter imagens do músculo", explicou o vice-presidente do Vasco. A recuperação de Alex Dias surpreendeu os médicos do Vasco. A previsão era a de que o atacante não tivesse mais condições de ficar curado a tempo de participar de alguma partida do Nacional de 2005. E, apesar de estar clinicamente bem o vice-presidente médico vascaíno não assegurou a participação do jogador no confronto ante os paranaenses. "O Alex Dias está muito bem. Clinicamente curado. Agora as condições atléticas e físicas dele tem que ser avaliado por nosso departamento de preparação-física", afirmou Pedro Valente. "Não podemos esquecer que ele ficou um mês parado e não colocaremos em risco, de forma alguma, sua integridade física."