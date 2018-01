Alex diz que não se ilude mais com elogios Para quem ainda duvidava de sua capacidade nos jogos decisivos, o meia Alex, do Cruzeiro, acredita que deu uma resposta contundente ao comandar o time celeste no empate em 1 a 1 com Flamengo no último domingo, no Maracanã, pela partida de ida da final da Copa do Brasil. A bela atuação do armador paranaense ficou simbolizada no toque de letra que terminou nas redes do goleiro Júlio César. Alex, porém, prefere não se entusiasmar com o assédio cercado de elogios. "A fase é boa, mas eu já me iludi com essas coisas e hoje já não me iludo mais. O futebol se resume muito a 90 minutos", diz a maior estrela celeste, ciente de que, exatamente por esta condição, deverá ser o mais cobrado caso os mineiros deixem o título da competição escapar dentro de casa. "De repente, na quarta-feira, nada acontece a nosso favor e as coisas podem ter uma transformação muito grande", afirmou. "Eu acredito que esteja num bom momento, mas eu procuro não me iludir mais e saber que a importância do próximo jogo é bem maior", reiterou. Hoje após a reapresentação do grupo celeste na Toca da Raposa II, Alex passou boa parte do tempo descrevendo o golaço, numa jogada que ele avaliou como a mais simples a ser feita naquele momento. "Eu procuro simplificar. Esse lance de ontem é um exemplo disso. De repente, eu vindo de frente talvez não tivesse a possibilidade de fazer o gol". Para o meia, em sua carreira o gol foi mais importante do que bonito. "Já fiz outros bem mais bonitos, mais com certeza esse foi o mais importante", disse. Ele lembrou que caso o jogo de uarta-feira termine empatado em 0 a 0, o título ficará com o Cruzeiro. "A gente agora tem a condição de não tomarmos gols e vencermos o campeonato. Não é uma vantagem extraordinária, mas é uma vantagem", ponderou. Alex procura não comparar a atual decisão à de 1998, quando sagrou-se campeão pelo Palmeiras, em cima do próprio Cruzeiro. Aos 25 anos e de volta à Seleção Brasileira, o armador considera que vive uma fase bem mais brilhante. "É diferente. Aquele era um time totalmente diferente e eu estava chegando no Palmeiras. Já se passaram cinco anos e o meu rendimento melhorou muito daquela época para hoje".