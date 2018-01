Alex é a dúvida do Cruzeiro em Campinas Líder do Campeonato Brasileiro com 13 pontos ganhos em cinco jogos, à frente do rival Atlético-MG que tem o mesmo número de pontos, mas pior saldo de gols, o Cruzeiro enfrenta o Guarani, neste sábado, em Campinas, às 16 horas, em busca da manutenção da liderança da competição e da terceira vitória fora de casa. Mas, para isso, os mineiros não deverão contar com um de seus destaques até esta sexta rodada. Alex, ídolo da torcida mineira e que já deixou sua marca por cinco vezes neste Brasileiro, pode ser poupado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo. O meia ainda não se livrou das dores na coxa direita que o atormentam há cinco partidas. Apesar da possibilidade de não enfrentar o Guarani, Alex viajou para Campinas junto com os demais companheiros relacionados para a partida. Luxemburgo deverá esperar o atleta até momentos antes do jogo para definir a equipe titular. ?Mas prefiro ficar sem Alex em um jogo do Brasileiro do que ficar sem ele por 15 ou 20 dias. Afinal, temos mais 41 rodadas pelo Brasileiro e a Copa do Brasil é uma competição de tiro curto", explica Luxemburgo. O treinador faz questão de deixar claro que prefere poupar o jogador contra o Guarani, para garantir sua presença em Goiânia, quarta-feira, contra o Vila Nova (GO), pelas oitavas-de-final da Copa do Brasil. Assim como na partida contra o Coritiba, domingo, a equipe mineira repetirá o esquema de apoio ao meia, quando o fisioterapeuta do clube acompanhou o jogador durante a viagem. Após a partida contra o Guarani, o Cruzeiro viaja direto para Goiânia, sem retornar a Belo Horizonte. Caso o meia seja poupado, Luxemburgo poderá usar três opções. Os jovens Wendell e Márcio, ou Sandro, contratado junto ao ABC de Natal e emprestado no meio do ano passado, que retornou ao clube no início da temporada, depois de vencer o Brasileiro da segunda divisão, com o Criciúma. Mesmo com as mudanças, Luxemburgo manterá o esquema 3-5-2, com Deivid e Aristizábal no ataque. A dupla já marcou doze, dos 17 gols da equipe na competição nacional. A zaga será formada por Luisão, Thiago e Edu Dracena.