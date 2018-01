Alex é arma do Palmeiras contra Boys O Palmeiras recebe o peruano Sport Boys, nesta quarta-feira, às 21h40, no Palestra Itália, pela Taça Libertadores da América. Na partida desta noite de quarta-feira contra os peruanos, Galeano completará 30 jogos pela Libertadores com a camisa do Palmeiras. Com isso ultrapassa Dudu e Ademir da Guia, que jogaram 29 vezes nos anos 60 e 70. Alex é o recordista, com 31 e depois de sua ótima atuação contra o Guarani, quando marcou dois golaços, se transformou na grande arma do time. O Alviverde do Parque Antartica ainda está com elenco aberto para a disputa da competição sul-americana e para o Mundial. O meia Juninho Pernambucano foi oferecido ao clube e faz parte dos planos do técnico Celso Roth para os dois torneios internacionais. As negociações já foram iniciadas e deverão se concretizar assim que o Palmeiras passar para a próxima fase da Libertadores. Mas já há problemas. O lateral Felipe foi emprestado pelo Vasco em troca de Euller e tem contrato até o final do Mundial. O presidente Mustafá Contursi já admite que será difícil segurá-lo no segundo semestre. O empréstimo do passe de Alex termina em julho, mas, segundo o dirigente, "já foi tudo conversado" com o Parma para que o meia vá à Espanha. Contursi disse que, "no momento", está afastada a possibilidade de reintegração de Argel ao elenco. O zagueiro está em Porto Alegre e demonstrou interesse de retornar. "Ele poderia voltar, mas nas duas ocasiões em que pensávamos nisso ele extrapolou", disse.