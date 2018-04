Alex é destaque no treino do Flu Nem Romário, nem Edmundo. O destaque do treino desta terça-feira do Fluminense foi o atacante Alex. Ele marcou dois dos três gols dos titulares durante o coletivo que praticamente definiu a equipe que vai enfrentar o Vitória, quinta-feira, no Barradão, pelo Campeonato Brasileiro. Um deles foi de bicicleta. "Estou buscando mostrar que posso ser titular, demonstrando garra e muita vontade", disse Alex, explicando que gosta de dar bicicletas, mas que nunca tinha feito durante um coletivo. "É um lance bonito. Porém, o que importa é fazer o gol, não interessa de que maneira." No treino desta terça, Rodrigo Tuiú foi o companheiro de ataque de Alex. O meia Roger, gripado, foi poupado.