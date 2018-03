Alex e Elano são dúvidas contra São Caetano O técnico Leão tem muitas dúvidas para escalar o time para o primeiro jogo das semifinais do Campeonato Paulista contra o São Caetano, domingo, às 16 horas, na Vila Belmiro. Nesta sexta-feira, na chegada dos jogadores, Elano estava muito abatido e evitou conversar com os jornalistas, pois estava com muita febre e queria descansar. Alex, que deixou o time com uma contusão na coxa direita, chegou reclamando que mal dava para andar direito e foi submetido a uma ressonância magnética. Em compensação, o meia Diego e o lateral-direito Paulo César foram liberados pelos médicos e treinaram à tarde e devem passar pelo teste com bola no treinamento desta manhã de sábado. O médico Carlos Braga explicou que Alex sofreu uma pequena lesão muscular na coxa direita. O zagueiro será poupado no treino deste sábado e só domingo cedo passará por nova avaliação, quando saberá se terá condições de jogar. "Ele me disse que tinha sentindo um certo rasgar no músculo e o estado era muito doloroso. Hoje já melhorou um pouco e vamos esperar até domingo para ter uma definição", disse Braga. Alex, entretanto, acha difícil jogar domingo. "Está sentindo bastante e acho que não vai dar para jogar domingo, mas vamos ver. De repente, tomando um medicamento posso melhorar". Ele contou que a contusão ocorreu quando deu um arranque para trás. "Senti na hora e parei", disse. Já em relação a Elano, a esperança de que ele jogue contra o São Caetano é maior. "Desde que chegou em Assunção foi acometido por uma virose, um estado gripal intenso, com febre alta e ele não conseguiu se recuperar, apesar de toda a medicação e repouso". O médico apontou a melhora de Elano desde a noite de quinta-feira. "Mas ele está um pouco castigado fisicamente, porque não se alimentou bem, teve muita dor de cabeça, alguns episódios de vômito e seu rendimento físico no domingo nos preocupa". Por isso, o meia está em repouso absoluto e tomando um suporte de vitaminas. "Pode ser que tenha condições de jogo", concluiu Braga. Ao contrário de Alex, Elano tem grande esperança em jogar. Ele voltou ao CT Rei Pelé no final da tarde para tomar uma injeção contra a gripe e conversou com os jornalistas. "Temos ainda dois dias e estou confiante que me recupero até lá e possa jogar". Além desse tratamento, ele conta com outro adicional: a canja de sua mãe. Ela está em Santos e preparava a janta do filho. Mais: terá o carinho da namorada durante sua recuperação. Retorno - Se Elano e Alex são dúvidas para o jogo de domingo contra o São Caetano, o Santos poderá contar com a volta do atacante Robinho, que não jogou contra o paraguaio Guaraní porque estava suspenso. Mas Diego e Paulo César poderão também voltar ao time. Nesta sexta-feira, eles foram liberados pelo médico Carlos Braga e farão testes com bola neste sábado, quando Leão decidirá se irá aproveitá-los na primeira partida das semifinais do Paulista. Diego correu nesta sexta-feira em volta do campo e estava satisfeito com a liberação. "Corri e não senti dores e agora falta o teste com bola para definir, mas acho que não haverá problemas e jogarei contra o São Caetano". O lateral-direito Paulo César demonstrava ansiedade em voltar ao time. "Estou recuperado, não sinto mais dores e agora quero fazer um bom treino para que possa ser escalado", comentou.