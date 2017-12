Alex e Jadílson querem seguir no Flu O meia Alex Oliveira manifestou nesta quinta o desejo de renovar contrato com o Fluminense. O jogador quer continuar no Tricolor carioca para permanecer ao lado do atacante Romário, principal articular da sua ida para o clube. "Apesar da vontade, ainda não fui procurado por ninguém da diretoria. Estou adptado ao Fluminense e não vejo maiores dificuldades para renovar." Outro jogador que pretende ficar no clube é o lateral-esquerdo Jadílson. Nesta quinta, seu procurador, o ex-jogador Wilson Gottardo, tinha uma reunião agendada com o presidente David Fischel. Mas ela foi cancelada a pedido do dirigente.