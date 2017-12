Alex e Kaká travam disputa acirrada Kaká ou Alex? Os dois jogadores vivem um grande momento na carreira - Kaká começa a firmar-se como titular no Milan e Alex é apontado unanimemente como o grande nome do Campeonato Brasileiro - e só um pode jogar no time principal da seleção brasileira. Ou nenhum, pois essa briga entre os dois só existe porque Ronaldinho Gaúcho cumpria suspensão no jogo contra a Colômbia e agora está contundido. "Isso aí só mostra a força do futebol brasileiro", acredita Alex. "Dá uma olhada por aí. A molecada do Sub-20 é titular nos seus times, joga um bolão. O Elano veio da Sub-23 para cá, temos jogadores bons em todas as idades. O Santos descobriu uma safra boa de garotos e saiu de uma fila imensa. Por isso, a briga é tão boa." E qual é a diferença entre Kaká e Alex? O jogador do Milan começa a explicar, mas acha que está falando demais e recua. "Tem diferença entre nós. O Alex é muito técnico, super habilidoso..., mas não acho que deva falar sobre isso. Vocês façam as comparações, não cabe a mim. Aliás, a análise do Parreira é que vai decidir quem joga." Alex avança na comparação. E acha que não há muita diferença. "Nós ocupamos a mesma área do campo, ali pela direita. Sabemos chegar ao ataque com a bola dominada. Meu jogo é muito mais parecido com o dele do que com o do Ricardinho, por exemplo, que é um armador, um coordenador de jogadas."