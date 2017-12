Alex e Kaká treinam com a seleção Os meias Alex e Kaká, poupados dos treinos com bola na tarde de ontem, participaram normalmente das atividades da seleção brasileira neste sábado de manhã na Granja Comary, em Teresópolis. Os dois - que vinham de contusão (Alex sente o tornozelo esquerdo e Kaká com tendinite no pé direito) - não sentiram nenhum incômodo e ficam a disposição do técnico Carlos Alberto Parreira para a partida de quarta-feira contra a Argentina, pelas eliminatórias da Copa. ?O local ainda está um pouco inchado, mas eu corri e não me incomodou. Acho que não vou ter problemas para jogar?, disse Alex. A seleção - que está reunida Teresópolis desde ontem - volta treinar à tarde, a partir das 15h30. Além dos dois treinos de sábado a equipe também trabalha na tarde de domingo e na manhã de segunda-feira. Na segunda à tarde, a delegação segue para Belo Horizonte, onde na quarta enfrenta a Argentina às 21h45m no Estádio do Mineirão.