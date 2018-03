Alex explica vexame na Olimpíada Por quase um ano, Alex carregou um segredo: os motivos de um dos maiores vexames do futebol brasileiro. No ano passado, na Austrália, a Seleção teve toda a mordomia para trazer a única conquista que falta ao esporte mais vitorioso do País: a medalha de ouro olímpica. O time, que se deu ao luxo de recusar jogadores com mais de 23 anos, como Romário, e foi apontado por Pelé como o que deveria disputar as Eliminatórias, foi eliminado de forma ridícula. Com dois jogadores a mais, caiu diante de Camarões. Só que a queda havia acontecido desde que a equipe chegou à concentração na Austrália. Em revelações exclusivas ao JT, Alex, o capitão do time brasileiro, faz a anatomia de uma das maiores derrotas do futebol que acredita ser o melhor do mundo. E revela o quanto pode esconder os bastidores de uma Seleção. Leia íntegra no JT = Aléx pode ir para o futebol espanhol = Leia também no JT