Alex faz treino físico e segue como dúvida no Inter

PORTO ALEGRE - A presença de Alex na partida contra o Botafogo segue sendo a principal dúvida do Internacional para o duelo de domingo, no Maracanã, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O meia continua em recuperação de uma contratura muscular na coxa e será reavaliado nos próximos dias pelo departamento médico do clube gaúcho.

Alex começou a reclamar do problema no último sábado, durante a vitória do Inter por 1 a 0 sobre o Vitória, no Beira-Rio, o que forçou a sua substituição. Ele precisou ser substituído por Jorge Henrique naquela oportunidade, mas agora Valdivia parece ser o favorito para assumir a titularidade no time caso Alex seja vetado.

Nesta quarta-feira, o meia apenas correu em volta do gramado. Enquanto isso, o também meia D'Alessandro trabalhou na academia, onde realizou exercícios em aparelhos de musculação. Inicialmente, porém, o argentino não preocupa para o duelo com o Botafogo.

Enquanto isso, o restante do elenco realizou trabalho com bola no CT do Parque Gigante. O técnico Abel Braga dividiu o grupo em três times, em campo reduzido. Depois, o elenco trabalhou cruzamentos e conclusões a gol. O Inter volta a treina na tarde desta quinta-feira.