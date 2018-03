Alex Ferguson coloca marca-passo O Manchester United anunciou nesta sexta-feira, em comunicado oficial, que seu treinador, Alex Ferguson, de 62 anos, foi submetido a uma circurgia para a implantação de marca-passo no coração. A operação, de uma hora e meia, foi realizada na semana passada, mas só agora divulgada. Ferguson apresentou problemas cardíacos em dezembro último, e na ocasião teve de ser internado. O próprio treinador tranquilizou a torcida do seu clube no comunicado de hoje: "Está tudo bem. Era uma operação de rotina e me sinto muito bem". O Manchester ficou de fora das quartas-de-final da Liga dos Campeões da Europa, depois da derrota de quarta-feira diante do Porto.