Alex Ferguson: mais um feito histórico Alex Ferguson alcançou outra marca histórica no Manchester United. Técnico do time inglês desde novembro de 1986, ele atingiu na terça-feira o incrível número de 1.000 jogos no comando da equipe - foi na vitória sobre o Lyon, por 2 a 1, pela Liga dos Campeões da Europa. A sobrevivência de Ferguson no Manchester United é impressionante. Mas os resultados comprovam que a sua permanência por 18 anos é acertada e vitoriosa. Afinal, dos 1.000 jogos sob seu comando, o time venceu 564. E, mais do que isso, transformou-se num dos clubes europeus com mais títulos nos últimos anos. Sob o comando de Ferguson, o Manchester ganhou 8 vezes o Campeonato Inglês, venceu a Copa da Inglaterra outras 5 vezes e faturou a Liga dos Campeões da Europa em 1999, além de outros títulos menores. ?É um recorde fenomenal diante da alta pressão do futebol mundial?, elogiou o executivo-chefe do Manchester, David Gill, que presenteou Ferguson com uma garrafa de vinho tinto. ?Ele é a razão por sermos o que somos hoje.? Os torcedores do Manchester também concordam. Tanto que fizeram uma grande festa para Alex Ferguson no jogo com o Lyon, no estádio Old Trafford, gritando o nome do treinador de 62 anos várias vezes durante a partida. ?Estava um poucco nervoso com esse número, mas foi uma noite fantástica para mim. O público esteve incrível?, admitiu o treinador de 62 anos.