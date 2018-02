Alex Ferguson multa jogadores por mau comportamento

O técnico do Manchester United, Alex Ferguson, multou os jogadores da equipe por causa do mau comportamento fora de campo. Os atletas teriam se envolvido em escândalos ao promoverem uma festa natalina com várias mulheres. Insatisfeito com o rendimento do time, que perdeu neste sábado para o West Ham por 2 a 1, de virada, o treinador até ameaçou afastar alguns jogadores. "O futebol mudou, mas um [jogador] não pode perder o sangue frio", contou o treinador. "É por isso que temos de fazer mudanças quando vemos que as coisas estão saindo do controle." A multa aplica por Ferguson seria no valor de R$ 1,35 milhão (cerca de R$ 3,5 milhões), segundo informou a imprensa inglesa. De todos os jogadores, o único que teria escapado da punição seria o português Cristiano Ronaldo, que estava fora da festa. "Existem alguns atletas que me incomodam, pois eles sempre querem estar bem para o público, colocando brincos e indo a boates para serem reconhecidos", afirmou Ferguson. Com a derrota para o West Ham, o Manchester United perdeu a liderança do Campeonato Inglês para o Arsenal.