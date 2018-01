Alex firme na zaga e rumo à seleção Achar zagueiro bom no futebol brasileiro foi uma tarefa difícil nos últimos anos. Mas essa carência aos poucos vem terminando, para alívio dos treinadores. Um dos principais responsáveis por isso é Alex, do Santos. Aos 21 anos, o zagueirão está no ponto mais alto da carreira. Seguro, transformou-se no xerife da zaga santista. De quebra, arrisca-se no ataque e tem colaborado com a equipe marcando gols, principalmente em cobranças de falta, um de seus pontos fortes. No Campeonato Brasileiro, já fez quatro. E na temporada, nove. Leia mais no Jornal da Tarde