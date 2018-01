Alex garante que má fase acabou Dois golaços, um de falta e outro driblando a defesa toda do Guarani, transformaram o meia Alex no grande herói na vitória do Palmeiras sobre o Guarani, por 2 a 1, de virada, em pleno Brinco de Ouro. Nos vestiários, assediado pela imprensa e torcedores, ele garantia que a má fase, de vez, acabou. "O plantel nosso é muito bom e com os resultados positivos nós vamos deixar tudo de ruim para trás", explicou Alex, que recebeu o segundo cartão amarelo e não enfrentará a Portuguesa Santista, na próxima rodada, em Santos. "O Celso Roth tem boas opções e não terá dificuldade para suprir minha ausência", confirmou Alex, em tom de muita humildade, a ponto de reconhecer que a sorte ajudou ou mudou de lado. "Tentei cruzar a bola, mas ela pegou efeito e entrou. Dei sorte", reconheceu. Mais otimista ainda estava Celso Roth, que promete dias melhores para a torcida palmeirense. "Tenho certeza de que vamos melhorar", disse o técnico, que enalteceu o espírito de grupo do time sem esquecer das jogadas individuais de Alex, que desta vez definiram a importante vitória dentro do Paulistão. Com 15 pontos, o Palmeiras agora já respira mais aliviado em termos de rebaixamento. Não pensa mais nas semifinais, mas sonha em disputar o título da Copa Libertadores.