Alex garante vitória do Palmeiras Alex fez um gol - o 70º com a camisa do Palmeiras - deu outro para Fábio Jr. e o Palmeiras chegou a 21 pontos no campeonato, após derrotar o Mogi Mirim por 2 a 0, hoje em Mogi Mirim. O time perdeu Lopes, Felipe e Tite - com dois cartões amarelos - para a última rodada. Amanhã, os palmeirenses, esperam a rodada, sonhando ainda com pequenas chances de classificação. O Mogi Mirim está quase rebaixado. Alex foi o que houve de importante, de bom futebol no jogo de hoje em Mogi Mirim. Aos 30 minutos, por exemplo, Alcir e Everaldo trombaram, e a bola sobrou para o meia palmeirense. Ele levantou a cabeça e deu um passe tão longo quanto bonito para Tuta. Ele recebeu entre Batatais e Fábio Paulista e chutou mal. Mauro defendeu. Um óasis, essa jogada, em um jogo em que o que mais se via era Everaldo distribuindo pancadas de um lado e falta de inspiração de outro. O Palmeiras, com Fábio Jr. e Tuta enfiados na área do Mogi Mirim não tinha jogadas pelas laterais e pouco chegava ao ataque. O gol chegou no finalzinho, aos 43, quando Alex cobrou uma falta pela direita. Com o pé esquerdo, colocou a bola no ângulo direito de Mauro. Galeano ainda tentou colocar a cabeça na bola. Para o segundo tempo, Pedro Rocha, lutando contra o rebaixamento, trocou o ala Alcir pelo atacante Dênis. Felipe, com dores nas pernas, deu lugar a Tupã, um jogador que mostra futebol para ser mais bem aproveitado no Palmeiras. Marcou bem e armou boas jogadas. Aos 40, com um passe cruzado, deu a Alex a oportunidade de fazer mais um gol. Ele chutou fraco, talvez seu único erro na partida. O jogo ficou aberto. Denis deu mais força ao ataque, ajudando ao bom e até então solitário Richardson, mas passou a dar mais espaço ao Palmeiras, que não aproveitava essa possibilidade. Houve então um período de pressão do Mogi Mirim. Três chutes seguidos, de fora da área, aos 12 minutos, com Márcio, aos 13, com Richardson e aos 14, com Marcelo Lopes. Marcos rebateu as duas primeiras e agarrou a terceira. Os técnicos começaram a mudar o jogo. Aos 15 minutos, Celso Roth colocou Juninho em lugar de Tuta para ter uma opção de jogo mais aberto e Pedro Rocha colocou Sandro Gaúcho no lugar de Richardson, para atacar ainda mais. Não conseguiu, o Palmeiras conseguia se segurar, agora com menor perigo. Aos 23 minutos, Pedro Rocha tirou Zé Luís, que tinha a função de marcar Alex e colocou Jean, com o mesmo propósito. Como o colega que substituía, ele não consegui dar conta fo recado. Aos 27 minutos, Alex avançou pelo meio e deu um pequeno tapa na bola, em diagonal, colocando Fábio Jr. apto para decidir a sorte do jogo junto a Mauro.