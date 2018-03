Alex marca 4 e Goiás goleia Botafogo Na sua volta à Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro, o Botafogo foi goleado pelo Goiás, por 4 a 1, no Caio Martins. O atacante Alex foi o carrasco do Alvinegro, marcando os quatro gols do time goiano. A equipe carioca atuou mal, decepcionando os torcedores que compareceram ao estádio. Luizão, que entrou no segundo tempo e estreou com a camisa do Botafogo em jogos oficiais, teve atuação apagada. O Botafogo marcou o primeiro gol do Brasileiro e este já foi cercado de polêmica. Logo aos 2 minutos, o meia Camacho cobrou falta e o atacante Hugo desviou. A bola não ultrapassou a linha, mas o árbitro Anselmo da Costa validou o gol e ainda creditou erradamente o seu autor. Segundo ele, o zagueiro João Carlos foi o último a tocar na bola. Mas a torcida do Botafogo não teve muito tempo para comemorar. Aos 5, o zagueiro Sandro errou um passe, escorregando em seguida. Alex aproveitou e bobeira do adversário e empatou a partida. Com o gol marcado, o Goiás saiu em busca do segundo, explorando os contra-ataques e se aproveitando da inoperância do meio-de-campo alvinegro. Aos 45, Alex recebeu bom lançamento e desempatou. Para o segundo tempo, o técnico do Botafogo, Levir Culpi, fez duas substituições: Almir e Luizão entraram nos lugares de Hugo e Delani. As modificações, porém, não surtiram o efeito desejado pelo treinador. E, aos 10 minutos, Alex partiu com a bola dominada, deixou João Carlos no chão, enganou Sandro e marcou o terceiro. Atordoado, o Botafogo não conseguia se organizar em campo. Na única jogada que construiu na segunda etapa, o lateral-direito Rodrigo Fernandes chutou para ótima defesa do goleiro Harlei. O Goiás respondeu com Paulo Baier, finalizando na trave. Aos 39, Sandro falhou novamente e o lateral-esquerdo Jorginho Paulista cometeu pênalti. Alex cobrou, sacramentando a vitória do time goiano.