Alex marca duas vezes, e PSV avança às quartas na Liga Depois de quase virar vilão no confronto no Emirates Stadium, em Londres, por marcar um gol contra, o zagueiro brasileiro Alex redimiu-se ao conseguir o empate para PSV Eindhoven por 1 a 1 diante do Arsenal e conseqüentemente a classificação às quartas-de-final da Liga dos Campeões da Europa. Os holandeses haviam ganho o primeiro confronto, em casa, por 1 a 0. Dos três clubes britânicos que avançaram a fase mata-mata do torneio continental, o Arsenal, atual vice-campeão da Liga - perdeu a decisão para o Barcelona na temporada passada -, foi o único a não avançar às quartas. Na terça-feira, o Chelsea garantiu a sua permanência ao eliminar o Porto, enquanto o Manchester United passou pelo francês Lille. O primeiro gol da partida saiu aos 13 minutos do segundo tempo. Após escanteio cobrado pelo volante Denilson (ex-São Paulo), o togolês Emmanuel Adebayor desviou de cabeça e Alex completou para a própria meta. Mas, faltando sete minutos para término do confronto, o ex-santista corrigiu o erro ao marcar o gol de empate dos visitantes, quando acertou uma cabeceada num escanteio para bater o goleiro alemão Jens Lehmann. O adversário do PSV, que só ganhou uma vez o título da Liga - em 1988 ao bater o Benfica -, na disputa pela vaga nas semifinais sairá no sorteio da próxima sexta-feira, que será realizado pela Uefa.