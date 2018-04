Alex marca no fim e evita derrota do Paris Saint-Germain

GUINGAMP - Líder do Campeonato Francês, o Paris Saint-Germain conseguiu evitar neste sábado a sua segunda derrota na competição ao arrancar o empate no final do jogo com Guingamp, fora de casa, que terminou empatado em 1 a 1, mas pode ver a sua vantagem ser reduzida na sequência da 22.ª rodada.

A igualdade levou o Paris Saint-Germain aos 51 pontos, com seis de vantagem para o Monaco, que enfrentará o Olympique de Marselha, em casa, neste domingo. Já o Guingamp, com 26 pontos, ocupa a 14.ª colocação.

O Paris Saint-Germain, que começou a partida deste sábado com Marquinhos, Alex, Maxwell e Thiago Motta entre os titulares, teve dificuldades para furar o bloqueio defensivo do Guingamp. E o time da casa conseguiu abrir o placar aos 39 minutos da etapa final, com o gol marcado de cabeça pelo centroavante malinês Mustapha Yatabayé.

O Guingamp, porém, não conseguiu acabar com o seu jejum de vitórias, que agora chegou aos sete jogos, graças a dois brasileiros. Aos 42 minutos, em cobrança de escanteio, o meia Lucas, que entrou em campo durante o segundo tempo, cruzou para o zagueiro Alex cabecear para as redes, arrancando o empate para o Paris Saint-Germain, líder do Campeonato Francês e com apenas uma derrota sofrida em 22 jogos.