Alex McLeish assume o comando da seleção da Escócia O ex-jogador Alex McLeish assumiu nesta segunda-feira o comando da seleção da Escócia. Ele ocupa o lugar deixado por Walter Smith, que no início do ano renunciou ao cargo para treinar o Glasgow Rangers, que faz má campanha na atual temporada. Sua missão é classificar a Escócia para a Eurocopa de 2008 - a equipe lidera o Grupo B, com 9 pontos, seguida de perto por ninguém menos que os finalistas da última Copa do Mundo, a França, que também tem 9 pontos, e a Itália, com 7. Apenas duas equipes se classificam para a competição, que será disputada na Áustria e na Suíça. "Gostaria de continuar o bom trabalho iniciado por Smith, que encheu a nação de esperanças", afirmou McLeish, que, como zagueiro, defendeu a Escócia em 77 partidas, entre 1980 e 1993, e jogou três Copas do Mundo, em 1982, 1986 e 1990 - enfrentou o Brasil na primeira e na última.