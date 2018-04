Alex Mineiro admite que pressão atrapalha o Atlético-PR

Veja também:

"Logicamente atrapalha bastante jogar com essa pressão toda, de ter que se afastar da zona do rebaixamento. E isso atrapalha não só a mim, mas todos nós jogadores também", afirmou o veterano jogador, que voltou ao clube neste ano.

No domingo, o time paranaense perdeu por 2 a 1 para o Atlético-MG, no Mineirão. Alex fez o único gol do time, mas reclamou da falta de jogadas que lhe permitissem chutar mais vezes à meta adversária.

"A confiança voltou. Acredito que tive uma boa movimentação, mas falta um pouco mais de chegada pelos lados, para podermos finalizar mais", disse.

Com 28 pontos ganhos, o Atlético-PR está na 14ª colocação no Campeonato Brasileiro. O Santo André, 17º e primeiro na zona de rebaixamento, tem 24 pontos.