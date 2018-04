Alex Mineiro aposta na pré-temporada para evitar lesões

O jogador gerou expectativas ao voltar ao time no ano passado, mas desfalcou a equipe por partidas seguidas por causa de lesões. Como resultado, marcou apenas um gol durante o Campeonato Brasileiro, quando o time correu sério risco de cair para a Série B.

Para evitar nova frustração, o atacante intensificou sua preparação. "Esse período de concentração tem que sem bem aproveitado, para ser um ano de muitas alegrias. Eu, pessoalmente, espero ter um ano sem lesões. Então vou aproveitar a pré-temporada para durante os campeonatos render aquilo que eu posso", explicou.

Na avaliação do jogador, a aplicação na pré-temporada vai resgatar seus melhores momentos no time. "O ano de 2009 foi muito difícil para mim na parte física, porque tive várias lesões. Mas sei que tenho potencial para ajudar a equipe do Atlético dentro de campo. Por isso a minha aplicação será muito grande. E espero que as coisas aconteçam do jeito que a torcida sempre esperou".