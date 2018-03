Alex Mineiro deve reforçar o Corinthians Desmantelado em conseqüência da venda, suspensão e contusões de jogadores, a diretoria do Corinthians começou a agir. O clube está acertando nesta quinta-feira a contratação do atacante Alex Mineiro, que teve ótima passagem pelo Atlético-PR há dois anos, quando foi campeão nacional. O jogador tem compromisso com o Pumas, do México, mas deve ser emprestado ao Corinthians até o final do ano. Um representante do jogador e dirigentes do Alvinegro devem se reunir à tarde para acertar a transferência.