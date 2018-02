Alex Mineiro é contratado, e Dorival Júnior nega contato

O atacante Alex Mineiro é o primeiro reforço do Palmeiras para a próxima temporada. O atleta de 32 anos, fechou com o clube nesta sexta-feira e será apresentado em janeiro, pois ainda tem contrato com o Atlético-PR. Aliás, ele deve receber cerca de R$ 100 mil, um acréscimo de R$ 20 mil sobre o que recebia no time paranaense. Já no que diz respeito a um novo técnico - o clube dispensou Caio Júnior na quinta - o nome mais falado é Dorival Júnior, porém, o ex-treinador do Cruzeiro negou qualquer contato. "Sou amigo do Toninho [Cecílio, Gerente de futebol do Palmeiras], converso com ele de vez em quando, mas não dessa vez", contou Dorival, que acrescentou: "Recebi propostas de dois clubes da Série A e do exterior, mas não do Palmeiras." Sobre sua situação atual o técnico foi direto: "Estou desempregado, e a proposta que aparecer eu vou estudar." Porém, deixou muito claro sua predileção em voltar para o futebol paulista, o que seria "excelente".