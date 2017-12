Alex Mineiro: mais 3 anos no Atlético O atacante Alex Mineiro esteve nesta quinta-feira em Curitiba para renovar seu contrato com o Atlético-PR por mais três anos. Os valores do acerto não foram revelados. Na terça-feira, o clube já havia renovado o contrato do técnico Geninho. "É um clube que eu aprendi a gostar", disse Alex Mineiro. "A gente já tem um trabalho e espero continuar me dando bem aqui." O jogador continua as férias até o dia 10, quando se reapresenta com os demais atletas titulares. "A torcida pode esperar bastante determinação, garra e luta", prometeu o atacante, de 26 anos. O Atlético adquiriu seu passe, que pertencia ao Cruzeiro, por R$ 2 milhões. "Surgiu a oportunidade de permanecer e estou bastante feliz." Com a provável venda de Kléber para um clube europeu, a nova dupla de ataque do campeão brasileiro deverá ser formada por Alex Mineiro e Ilan. Os acordos com outros jogadores que participaram da campanha neste ano serão retomados no início de janeiro. As maiores dificuldades são a renovação dos empréstimos do zagueiro Nem e do meia Souza, que pertencem ao São Paulo. O Atlético também pode acertar nos próximos dias a contratação do meia Fabrício, do América (MG).