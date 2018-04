Alex Mineiro pode substituir Wallyson no Atlético-PR Vetado na a partida de sábado contra o Sport, por conta de uma lesão muscular, Alex Mineiro espera retornar no Atlético Paranaense e intensificar os treinos desta semana para a partida contra o Palmeiras, sábado, no Palestra Itália, em possível reencontro com seu ex-clube, onde ganhou o Campeonato Paulista de 2008.