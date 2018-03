Alex Mineiro pretende dividir os R$ 300 mil pela artilharia

A conquista da artilharia do Paulistão 2008 com 15 gols - dois a mais que Kleber Pereira, do Santos - deixou o atacante Alex Mineiro mais rico. É que a Federação Paulista de Futebol (FPF) prometeu um prêmio de R$ 300 mil para quem levasse o título de goleador da competição. Veja também: Palmeiras goleia a Ponte por 5 a 0 e conquista o Paulistão Conheça os heróis e reveja a campanha palmeirense O atacante do Palmeiras, no entanto, não vai ficar com toda a bolada. "O prêmio vai ser dividido com os companheiros do time", garantiu."A gente falou desde o começo da competição que se o Palmeiras fosse campeão seria mais fácil conseguir a artilharia", disse um sorridente Alex Mineiro, ao fim do jogo. "Estou bastante feliz por fazer os gols e pela conquista do título." "Conquistamos um título que tanto esperávamos, o Vanderlei Luxemburgo conseguiu nos comandar com competência e fico feliz de ter ajudado nessa vitória", comemorou. Após uma bela temporada no Paraná, no ano passado, Alex Mineiro tinha a certeza de que poderia ter a mesma boa atuação nesta temporada, pelo Palmeiras. "Foi uma boa decisão vir para São Paulo, sabia que o Palmeiras iria ter uma equipe forte", disse. "Provei minha capacidade", acrescentou.