Alex Mineiro quer ser o artilheiro do Paulistão

Contratado para ser o camisa 9 que há muito tempo faltava ao Palmeiras, Alex Mineiro sente que não decepcionou a torcida alviverde, mas acha que para se consagrar de vez precisa marcar pelo menos um gol neste domingo para terminar o Paulistão como artilheiro do torneio. Ele está com 12 gols, um a menos que o santista Kléber Pereira, amigo da época em que ambos foram campeões brasileiros pelo Atlético Paranaense em 2001. "Ele está torcendo contra, fazendo as macumbas dele", brincou Alex Mineiro. "A artilharia está tirando o meu sono. Quero muito isso! E tenho certeza de que no final vou conseguir meus dois objetivos: ser campeão e artilheiro." Alex Mineiro chegou sob a sombra do fracasso de 22 atacantes que passaram pelo Palmeiras desde que Vágner Love deixou o clube em 2004. Quietinho, foi deixando sua marca aos poucos. Hoje, a comparação é com Evair e Luizão, os últimos centroavantes que ganharam o Paulistão pelo Palmeiras. "Acompanhei os dois, foram ótimos atacantes, principalmente o Evair, que sempre fez gols decisivos. E é lógico que também quero ser lembrado por fazer o gol do título." Ele torce para que "os companheiros estejam inspirados" e lhe passem a bola "em boas condições para marcar." A chance pode vir de pênalti também - desta forma, ele já marcou cinco vezes nesta temporada. Errou apenas uma cobrança, contra o Rio Claro. "Sou o cobrador oficial de pênaltis e, se tiver a chance, vou bater."