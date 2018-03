Alex Mineiro tem 'missão especial' diante do Coritiba

Alex Mineiro passou a maior parte de sua vitoriosa carreira no Atlético Paranaense. Foi campeão brasileiro e estadual, mas nunca fez gol no maior rival, o Coritiba. Neste domingo, com a camisa do Palmeiras, ele vai tentar acabar com esse tabu. Veja também: Guia de clubes do Campeonato Brasileiro Calendário da Série A Luxemburgo admite favoritismo do Palmeiras "Faz tempo que venho tentando esse gol contra eles. Acho que é o único clássico em que nunca marquei. Vamos ver se agora com o Palmeiras eu consigo fazer um gol neles." O atacante fez sete jogos contra o Coritiba com a camisa do Atlético-PR entre 2001 e 2003 e também no ano passado, quando voltou ao futebol paranaense após passagens por México e Japão. "É muito difícil jogar no Couto Pereira. A torcida fica em cima o tempo inteiro. Mas espero contar com a ajuda dos torcedores do Atlético, onde deixei uma linda história", emenda o atacante, eleito para a seleção dos melhores jogadores dos 80 anos de história do Atlético-PR. Artilheiro do Paulistão com 15 gols, superando o santista Kléber Pereira (outro ex-jogador do Atlético Paranaense), Alex Mineiro acha possível repetir a façanha no Brasileirão. "Temos um bom time, que entra para lutar pelo título. E também vou brigar para ser artilheiro de novo."