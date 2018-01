Alex Mineiro troca de Atlético O Atlético-PR confirmou nesta quarta-feira o empréstimo do atacante Alex Mineiro para o Atlético-MG pelo período de um ano. O jogador teve sua melhor fase no time paranaense nas finais do Campeonato Brasileiro de 2001, quando marcou oito gols e foi decisivo para a conquista do título. Ele também era pretendido pelo Corinthians. No final de 2002, Alex foi emprestado ao Tigres, do México. Mas seu retorno foi antecipado em seis meses e ele atuou no returno do Brasileiro do ano passado. Com o empréstimo ao time mineiro, o contrato do jogador com o Atlético-PR também foi prorrogado até 2006.