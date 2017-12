Alex não deve jogar mais pelo Santos O zagueiro Alex dificilmente voltará a jogar pelo Santos, pois sua completa recuperação pode levar ainda 40 dias, às vésperas do fim de seu contrato. Ele ficará na Vila Belmiro até 30 de junho e entre os dias 6 e 7 de julho irá se apresentar ao PSV, na Holanda, para a pré-temporada. Nesta segunda-feira, o médico Carlos Braga explicou que houve lesão de dois ligamentos e da cartilagem do tornozelo direito do atleta, que está com a perna imobilizada, usando muletas e fazendo fisioterapia duas vezes ao dia. ?A recuperação completa pode levar 30 dias ou mais", disse Braga, que estima a volta de Alex aos treinos físicos no final do mês. ?O maior problema é o treino com bola, que deverá ocorrer dentro de 40 dias". A se confirmar essa estimativa, Alex treinará com bola no dia 20 de junho, dez dias antes de terminar seu contrato. Nesta segunda, o jogador mantinha esperança de voltar a vestir a camisa do Santos, principalmente na Vila Belmiro. ?Se depender de minha vontade, ainda jogarei pelo Santos antes de me apresentar ao PSV", disse ele, torcendo para que sua recuperação ocorra antes do prazo previsto. Ele contou que o tornozelo está desinchado, mas ainda tem um quadro de dor.