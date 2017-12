Alex não se abate: está orgulhoso Ninguém resiste à boa fase de Kaká. Nem mesmo Alex, do Cruzeiro, considerado por unanimidade o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Hoje, mesmo antes de Parreira praticamente ter desfeito o mistério sobre qual dos dois substituiria Ronaldinho Gaúcho, contundido, na partida contra o Peru, pelas Eliminatórias, o meia do Cruzeiro mostrava-se orgulhoso com o duelo particular que travava com o jogador do Milan: ?Isso aí só mostra a força do futebol brasileiro. Dá uma olhada por aí. A molecada do Sub-20 é titular nos seus times, joga um bolão. O Elano veio da Sub-23 para cá, temos jogadores bons em todas as idades. O Santos descobriu uma safra boa de garotos e saiu de uma fila imensa. Por isso, a briga é tão boa.? E qual é a diferença entre Kaká e Alex. O jogador do Milan, também antes de saber que seria titular, começa a explicar, mas acha que está falando demais e recua. ?Tem diferença entre nós. O Alex é muito técnico, super habilidoso.... Mas não acho que deva falar sobre isso. Vocês façam as comparações, não cabe a mim. Aliás, a análise do Parreira é que vai decidir quem joga.? Alex acha que não há muita diferença: ?Ocupamos a mesma área do campo, pela direita. Sabemos chegar ao ataque com a bola dominada. Meu jogo é muito mais parecido com o dele do que com o do Ricardinho, por exemplo, que é armador, coordenador de jogadas.? Para Alex, o sistema da Seleção é muito parecido com o do Cruzeiro: ?Temos o Maldonado mais centralizado, o Augusto Recife de um lado e o Wendel do outro. Aqui, é o Émerson atrás, com o Gilberto Silva de um lado e o Zé Roberto do outro. De um modo ou de outro, me dou bem, posso jogar de forma mais liberada, não tem problema de adaptação.? Kaká saiu na frente na disputa que julga não existir. ?Tem o Diego também, que está muito bem. Essa competição existe aqui, existe nos clubes, nos jornais onde vocês trabalham. Na vida é assim: todos lutam por um espaço. Aqui não está acontecendo nada de diferente.? O craque do Milan mostra-se cada dia mais desenvolto na Seleção. Sabe que não é mais um ?mascote? na campanha do hexacampeonato. Está na luta pela camisa de titular, mas não se considera uma estrela: ?Tenho dois anos e meio de carreira e muita coisa para fazer ainda. Só vou ser considerado uma estrela quando acabar a minha carreira e estiver aposentado. Até lá, é preciso continuar lutando sempre por um lugar no time.?